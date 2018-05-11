Главе "Суммы" Магомедову и его брату предъявили обвинения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате предъявлены руководителю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество — ред.), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата — ред.), частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества — ред.). Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ, части 1 статьи 210 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия — ред.)", — сказала Волк.

Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

"Расследованием установлено, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма". В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", — отметила представитель МВД.

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.