В Татарстане обнаружили труп пропавшей в марте девушки

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Рыбаки обнаружили в Каме около Набережных Челнов тело девушки, сумка и одежда которой были найдены в конце марта на мосту Нижнекамской ГЭС, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Вечером 9 мая в реке Каме в районе города Набережные Челны рыбаками обнаружено тело неустановленной молодой женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело принадлежит 22-летней жительнице города Набережные Челны – родственники опознали ее по одежде и браслету на руке. Как установлено, 22 марта вечером девушка ушла с работы и домой не вернулась. При этом в тот же вечер ее верхняя одежда и сумка с документами были обнаружены на мосту Нижнекамской ГЭС.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти девушки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.