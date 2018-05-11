Начальник СИЗО на Урале заставлял осужденных работать на своей даче

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Начальник следственного изолятора в Свердловской области получил 1,5 года лишения свободы за то, что заставлял осужденных работать на личном дачном участке и на дачах своих знакомых, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".
В ходе обыска у мужчины дома были обнаружены части огнестрельного оружия. Как сообщается на сайте ведомства, начальнику СИЗО вынесен приговор, предусмотренный статьями "Превышение должностных полномочий" и "Незаконное приобретение и хранение основных частей оружия".