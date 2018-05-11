В Приморье зафиксировали вспышку птичьего гриппа

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа типа "А" зарегистрирована на предприятии "Надеждинская птица" в Приморском крае, сообщается на сайте Россельхознадзора.

На предприятие наложен карантин, все поголовье птиц подлежит уничтожению.

"Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает, что согласно результатам лабораторных исследований… на начало мая в образцах биологического материала от трупов птицы на ООО "Надеждинская птица" (поселок Новый, Надеждинский район) выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" подтипа "Н7", — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.