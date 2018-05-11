Житель Перми обстрелял полицейских, которые хотели проверить его документы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Житель Перми обстрелял из пневматической винтовки сотрудников полиции, которые попытались остановить его для проверки документов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Пермскому краю.

По данным управления, в четверг 10 мая на 5-м километре автодороги "Березовка-Тулумбасы" для проверки документов экипаж ДПС остановил водителя иномарки, лишенного ранее права управления транспортным средством.

"Проигнорировав законные требования полицейских, нарушитель продолжил двигаться в сторону села Мачино-2. Сотрудники ГИБДД проследовали за ним. Скрывшись в собственном частном доме, водитель произвел три выстрела из пневматической винтовки в сторону полицейских. В результате инцидента сотрудники ДПС получили различные травмы", — говорится в сообщении краевого управления МВД.

По факту применения насилия в отношении полицейских проводится проверка. В настоящий момент гражданин 1972 года рождения задержан в административном порядке и водворен в изолятор временного содержания.