СК проверит действия руководства ульяновской больницы после ЧП с формалином

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи дадут оценку действиям руководства больницы, которое пыталось скрыть факт отравления пациентки формалином и не оказало экстренную помощь, сообщает СК России в мессенджере "ТамТам".
"Кроме того, следователи дадут юридическую оценку действиям руководства больницы, пытавшегося скрыть факт интоксикации пациентки и не принявшего мер по экстренному оказанию ей необходимой помощи", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф. По поручению главы региона от занимаемой должности также освобожден главврач медсанчасти, где произошло ЧП. Правительство Ульяновской области также обратилось в Минздрав РФ с просьбой провести аудит работы учреждений здравоохранения региона.