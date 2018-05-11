СК проверит действия руководства ульяновской больницы после ЧП с формалином

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи дадут оценку действиям руководства больницы, которое пыталось скрыть факт отравления пациентки формалином и не оказало экстренную помощь, сообщает СК России в мессенджере "ТамТам".

Инцидент, который привел к смерти женщины, произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. После плановой хирургической операции одним из медработников в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимацию, а позже перевезли в Москву, где она скончалась 5 апреля. Следователи возбудили дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, позже ее переквалифицировали на ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Кроме того, следователи дадут юридическую оценку действиям руководства больницы, пытавшегося скрыть факт интоксикации пациентки и не принявшего мер по экстренному оказанию ей необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф. По поручению главы региона от занимаемой должности также освобожден главврач медсанчасти, где произошло ЧП. Правительство Ульяновской области также обратилось в Минздрав РФ с просьбой провести аудит работы учреждений здравоохранения региона.