Следствие выясняет причины смерти мужчины в бассейне в центре Москвы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в бассейне в центре Москвы, по предварительным данным, ему стало плохо с сердцем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по Москве Юлия Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах, погибший Максим Парамонов был сотрудником московского филиала "Почты России".

"Мужчина почувствовал себя плохо в плавательном бассейне на Кожевнической улице и в результате скончался. При осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказала Иванова.

Она уточнила, что, по предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа либо захлебнулся, однако точную причину можно будет назвать после экспертиз, назначенных в рамках доследственной проверки.