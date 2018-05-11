Власти Красноярска отказались возмещать ущерб от пожара во дворце спорта

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Власти не будут выделять бюджетные средства для ликвидации последствий пожара во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, который является объектом зимней Универсиады-2019, сообщил журналистам в пятницу и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.
По словам и.о. главы минспорта, работы на объекте не остановлены и "графики ввода, а это 30 сентября, двигаться не будут".
"Вопрос выделения денег из бюджета на это (ликвидацию – ред.) не рассматривается, стопроцентная ответственность на подрядной организации", – сказал Алексеев.
Заместитель председателя правления подрядной организации ООО "Монолитхолдинг" Василий Прохоренко сообщил, что ликвидировать ущерб и войти в график планируется ко 2 июля.