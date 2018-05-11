В суд передали дело жителя Кургана, сбросившего собаку с балкона

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Кургана, сбросившего с балкона собаку, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в марте 44-летний житель Кургана умышленно выбросил собаку с пятого этажа квартиры дома по улице Черняховского. В результате животное получило травмы и погибло в ветеринарной клинике.

"В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя направлены мировому судье для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

За жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ), подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, уточняется в сообщении.