Суд отложил решение по Навальному из-за акции в Москве на 15 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы отложил на 15 мая вынесение решения по Алексею Навальному, который обвиняется в организации несанкционированной акции 5 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Навальный обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальная санкция данной статьи для граждан составляет 30 суток ареста.
По данным ГУМВД, в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, после профилактических бесед были переданы родителям.