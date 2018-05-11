Суд отложил решение по Навальному из-за акции в Москве на 15 мая

Задержание оппозиционера Алексея Навального во время несанкционированного митинга в Москве. 5 мая 2018

Задержание оппозиционера Алексея Навального во время несанкционированного митинга в Москве. 5 мая 2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы отложил на 15 мая вынесение решения по Алексею Навальному, который обвиняется в организации несанкционированной акции 5 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ради вызова в суд свидетелей, двух сотрудников полиции, заседание отложить на 15 мая 12:00", — сказал судья Дмитрий Гордеев.

Навальный обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальная санкция данной статьи для граждан составляет 30 суток ареста.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

По данным ГУМВД, в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, после профилактических бесед были переданы родителям.