Жительница Воронежской области получила условный срок за избиения дочерей

ВОРОНЕЖ, 11 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам условно жительницу Воронежской области, которая избивала своих дочерей и угрожала их убить, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

В отношении 33-летней матери девочек было возбуждено уголовное дело по статьям "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "истязание" и "угроза убийством".

"Следствием и судом установлено, что в период времени с весны 2016 года по сентябрь 2017 года 33-летняя женщина, находясь по месту жительства в Калачеевском районе и, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала своих дочерей 2003 и 2004 годов рождения, нанося им многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, во время одного из избиений мать грозилась убить дочерей, и, в подтверждение своих слов, схватила девочек руками за шею, сдавив им горло.

По данным следствия, женщина нигде не работала, а жила на пенсии, которые получали дочери по потере кормильца. Эти деньги мать тратила на покупку спиртных напитков, сигарет, оплату долгов, у девочек же не было в достаточном количестве ни еды, ни одежды.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", — информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.