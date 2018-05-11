Спасатели из Хабаровска вылетели в подтопленную паводком Якутию

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оборудованием в пятницу вылетел из Хабаровска в Якутию, где паводком подтоплено более 170 жилых домов, сообщает ДВРПСО МЧС России.

Ранее сообщалось, что на территории Амгинского района из-за паводка введен режим ЧС. К пятнице в четырех селах было подтоплено 256 дворовых территорий, 171 жилой дом. Заблаговременно отселено 734 человека, в том числе около 300 детей.

"В 15.00 (8.00 мск) 11 мая из Хабаровска в Якутск вылетел самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту самолета – 20 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю, психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели будут направлены в районы Якутии, где складывается наиболее сложная ситуация в связи с прохождением ледохода.

"Спасатели экипированы лодками, световыми башнями, гидрокостюмами, средствами связи, другим снаряжением, необходимым для оказания помощи населению, для обеспечения водных переправ и эвакуации населения", — цитируются в сообщении слова заместителя начальника ДВРПСО МЧС России Владимира Кадыкова.

Отмечается, что 5 мая в Якутию прибыли 30 спасателей ДВРПСО МЧС России из Хабаровска. Две группы спасателей работают в Амгинском районе Якутии, обеспечивают безопасность и оказывают адресную помощь населению в селах Абага и Мяндиги.