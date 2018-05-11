В Приамурье ищут пропавшего с места тушения пожаров десантника

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Пожарный-десантник из республики Марий Эл, прибывший на тушение лесных пожаров в Приамурье, пропал на севере региона, его поисками занимаются более 80 человек.

В соцсетях появилась информация, что пожарный-десантник из Марий Эл пропал в Зейском районе рядом с поселком Снежнегорск. В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности РИА Новости подтвердили факт пропажи человека, но не уточнили детали происшествия.

"Факт пропажи человека мы подтверждаем, откуда он и другие детали — сказать не можем. Поисками мужчины занимаются более 80 человек, в том числе волонтеры, поисково-спасательные группы из Белогорска, кинологи с собаками. Поиски ведутся и с воздуха, задействованы Ми-8 и АН-2", — рассказали РИА Новости в пресс-службе центра.

В соцсетях сообщается, что пропажу человека в отряде спасателей заметили вечером 10 мая, после опроса выяснилось, что последний раз его видели недалеко от лагеря с голым торсом и босиком. Группа организовала поиски и до темноты искала пропавшего, были обнаружены следы в километре от лагеря в северном направлении.

В Приамурье действует режим ЧС в лесах регионального значения. По данным властей, в Приамурье зарегистрировано 18 природных пожаров. На тушении задействовано 677 человек 81 единица техники, в том числе 6 воздушных судов.