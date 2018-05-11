Полиция проверяет информацию о нападении на журналиста в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Полиция проверяет информацию СМИ о нападении на журналиста в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По данным Пятого канала, журналист МИЦ "Известия" Алексей Чечеткин, являющийся автором программы "Городовой" на телеканале "78", 10 мая снимал сюжет о девушке, которая несколько месяцев "собирала" деньги на железнодорожный билет на Московском вокзале. Во время съемок работой журналиста заинтересовался неизвестный мужчина, который начал угрожать Чечеткину и ударил его по лицу.

"Полиция проводит проверку сюжета", — сказал собеседник агентства, добавив, что журналист пока не обращался с заявлением в правоохранительные органы.