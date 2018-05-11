В Челябинске осудили мужчину, стрелявшего с балкона по играющим в футбол

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая — РИА Новости. Суд назначил жителю Челябинска наказание в виде 360 часов обязательных работ за то, что мужчина открыл стрельбу по играющим в футбол в его дворе мужчинам и подросткам, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, за несколько дней до инцидента мужчины в профессиональной футбольной форме выгнали со спортивного поля во дворе жилого комплекса "Ньютон" в Челябинске сыновей обвиняемого, чтобы играть в футбол самим. Вечером 29 июня 2017 года те же люди в спортивной форме с подростками 12-13 лет снова пришли играть. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что неизвестные снова играют в футбол, и тогда из неустановленного оружия, похожего на пневматическое ружье, с балкона своей квартиры на 3-м этаже несколько раз выстрелил по спортсменам.

Прокуратура уточняет, что в результате пострадал мальчик 2005 года рождения.

"Прокуратурой Калининского района Челябинска поддержано обвинение в отношении ранее несудимого местного жителя, обвиняемого по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.

Подсудимый вину не признал, пояснив, что у него нет ружья и он не стрелял, уточняется в сообщении. Прокуратура добавляет, что оружие у обвиняемого полицией найдено не было.

Кроме того, поясняет прокуратура, мама пострадавшего подростка планирует в интересах сына обратиться в суд для взыскания морального вреда.