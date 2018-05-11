В Якутии будут судить экс-директора управления строительства ФСИН за взятку

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего директора ФГУП управления строительства Федеральной службы исполнения наказаний России, обвиняемого в получении более одного миллиона рублей взятки, направлено в суд, сообщает СУСК РФ по республике Саха (Якутия).
По версии следствия, в 2015 году обвиняемый потребовал у двух руководителей коммерческих предприятий взятку в размере 10% от общей суммы контракта, согласно которому необходимо было провести реконструкцию инженерно-технических средств охраны в исправительной колонии в поселке Марха города Якутска. Предприниматели были поставлены в условия, при которых вынуждены были согласиться.
Следствие полагает, что на расчетный счет предприятия, руководитель которого являлся знакомым обвиняемого, было перечислено около 1 миллиона 20 тысяч рублей. Коммерсант обналичил эти деньги и передал их обвиняемому.
Отмечается, что следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.
Уточняется, что дело возбуждено по материалам проверки сотрудниками УЭБиПК МВД по республике Саха (Якутия).