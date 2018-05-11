В Якутии будут судить экс-директора управления строительства ФСИН за взятку

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего директора ФГУП управления строительства Федеральной службы исполнения наказаний России, обвиняемого в получении более одного миллиона рублей взятки, направлено в суд, сообщает СУСК РФ по республике Саха (Якутия).

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый потребовал у двух руководителей коммерческих предприятий взятку в размере 10% от общей суммы контракта, согласно которому необходимо было провести реконструкцию инженерно-технических средств охраны в исправительной колонии в поселке Марха города Якутска. Предприниматели были поставлены в условия, при которых вынуждены были согласиться.

Следствие полагает, что на расчетный счет предприятия, руководитель которого являлся знакомым обвиняемого, было перечислено около 1 миллиона 20 тысяч рублей. Коммерсант обналичил эти деньги и передал их обвиняемому.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора ФГУП "Управление строительства № 25 Федеральной службы исполнения наказаний России" в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.

Уточняется, что дело возбуждено по материалам проверки сотрудниками УЭБиПК МВД по республике Саха (Якутия).