В Челябинске возбудили уголовное дело после расстрела двух собак

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело по требованию прокуратуры возбудили в полиции Челябинска по факту обнаружения двух расстрелянных собак на территории завода, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
"По указанию прокуратуры района дознавателем отдела полиции "Металлургический" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль, уточняется в сообщении.