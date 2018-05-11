Начальник таможни в Красноярском крае получил восемь лет тюрьмы за взятки

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Начальник Канского таможенного поста Красноярской таможни Сибирского таможенного управления Илья Бухонкин получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки от руководителя коммерческой фирмы за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности, сообщает в пятницу пресс-служба регионального УФСБ.

Ранее ФСБ сообщило, что в мае 2017 года Бухонкина остановили на трассе в районе деревни Вознесенка Березовского района. При осмотре автомобиля у него нашли коробку из-под чая, в которой находились деньги. В отношении Бухокина было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

"Установлено, что сумма в размере 200 тысяч рублей получена начальником Канского таможенного поста от директора одного из канских предприятий, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами. Бухонкин И.Н. вымогал взятку, обещая взамен общее покровительство предпринимательской деятельности на территории его обеспечения. В случае отказа Бухонкин И.Н. угрожал искусственно чинить препятствия бизнесменам при прохождении таможенного контроля", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, приговор Бухонкину суд вынес 10 мая 2018 года.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строго режима и штрафа в размере 4 миллионов рублей", — сообщает ФСБ.

Приговор в законную силу еще не вступил.