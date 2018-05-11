Новосибирский колледж, где произошло ЧП со стрельбой, возобновил работу

НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий в Барабинске Новосибирской области после инцидента, когда в четверг студент ранил однокурсника и покончил с собой, в пятницу возобновил работу, сообщили РИА Новости в приемной учреждения.

По данным СК, утром 10 мая 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу. Заведено дело по статье УК РФ "покушение на убийство совершенное общеопасным способом". По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

"Сегодня колледж уже работает", — сообщил собеседник агентства. Руководство филиала колледжа не комментирует ситуацию в связи с продолжающимися следственными действиями.

Ранее облправительство сообщило, что в связи с инцидентом в Барабинске, по результатам внеплановой поездки в город главы региона Андрея Травникова, состоявшейся 10 мая, будет принят ряд мер по усилению безопасности в образовательных учреждениях.

Между тем в пятницу информированный источник в органах власти региона подтвердил журналистам, что стрелявший и трое пострадавших подростков не состояли ни на каких учетах и характеризовались положительно. Также, по его словам, пока нельзя достоверно говорить о том, что подростка затравили сокурсники. "Прямая травля пока не подтверждается. Специалисты продолжают работать", — сказал источник.