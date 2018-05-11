В Югре столкнулись два грузовика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. Два грузовика столкнулись ночью на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали четыре человека, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.

Авария произошла после полуночи в Советском районе на 31 километре автодороги "Юг". Как уточняет автоинспекция, водитель за рулем "Камаза" не увидел стоящий на проезжей части аналогичный грузовик с полуприцепом-цистерной и въехал в него.

"В результате наезда оба водителя, а также два пассажира первого автомобиля "Камаз"… получили телесные повреждения", — говорится в сообщении ГИБДД.

Отмечается, что эта авария оказалась единственным ДТП с пострадавшими, произошедшим в регионе за минувшие сутки.