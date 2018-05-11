Экс-заммэра Читы получил условный срок за присвоение бюджетных средств

ЧИТА, 11 мая — РИА Новости. Бывший заместитель мэра Читы, возглавлявший в мэрии комитет по финансам с 2013 по 2016 годы, получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года за присвоение бюджетных средств в размере 460 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Комитет по финансам мэрии Читы в указанные сроки возглавлял Денис Гарифанов.
Размер ущерба, причиненного бюджету городского округа "Город Чита" в результате незаконных действий, составил 460 тысяч 480 рублей, которые Гарифанов возместил в бюджет города в полном объеме на досудебной стадии.
Денис Гарифанов родился в 1978 году в Чите. Окончил Читинский государственный технический университет. Работал специалистом первой категории, ведущим консультантом отдела прогнозирования доходов комитета по финансам администрации Читы. С октября 2013 года по октябрь 2016-го – заместитель мэра Читы, председатель комитета по финансам. Уволен из мэрии без объяснения причин.
В конце октября 2016 года Гарифанов предложил свою кандидатуру на пост руководителя администрации города, однако пройти конкурсную комиссию ему не удалось. После увольнения из мэрии Гарифанов устроился на работу инспектором в контрольно-счетную палату Забайкальского края. Уголовное дело было возбуждено осенью 2017 года, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.