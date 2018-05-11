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Происшествия

"Он уже пытался это сделать": из-за чего мог покончить с собой Илья Асеев

08:0011.05.2018
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© Фото : страница Ильи Асеева в социальной сетиИлья АсеевИлья Асеев
© Фото : страница Ильи Асеева в социальной сети

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На этой неделе в камере Зеленоградского СИЗО № 12 совершил самоубийство Илья Асеев, более известный как "егорьевский стрелок". Ровно два года назад он расстрелял из охотничьего карабина пятерых байкеров. В содеянном так и не раскаялся. О том, что именно могло подтолкнуть Асеева к суициду и как он вел себя на следствии, — в материале РИА Новости.

Сознался, но не раскаялся

Счеты с жизнью Асеев свел в ночь на восьмое мая. Обстоятельства пока не известны — в них сейчас разбираются сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве. По словам адвоката, суицидальных настроений у его подзащитного не наблюдалось.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
В Подмосковье завершили расследование дела о расстреле пяти байкеров
В ноябре 2017-го Мособлсуд приговорил Асеева, обвиненного в убийстве пяти человек, к пожизненному лишению свободы. Вероятно, преступник рассчитывал на более мягкое наказание и попросил рассмотреть уголовное дело судом присяжных заседателей. В ходе восьмимесячного разбирательства пытался убедить их, что погибшие байкеры напали на него, он лишь оборонялся. Однако большинство членов коллегии не согласились с доводами подсудимого, в итоге признав его виновным.

"Для оправдательного приговора ему не хватило всего одного голоса, — рассказал РИА Новости адвокат Асеева Эдуард Ким. — Через несколько дней после этого решения, насколько я знаю, сотрудники СИЗО нашли его с признаками неудавшегося суицида. Но лично мне показалось, что, скорее всего, это был акт несогласия с вердиктом присяжных, нежели попытка убить себя. Если бы он хотел покончить с собой, то сделал бы это еще тогда".

Асеев так ни в чем и не раскаялся. Спокойно выслушав приговор, он заявил, что не согласен с ним, и поинтересовался у судьи, вернут ли ему конфискованный во время проведения следственных действий автомобиль "Мицубиси". По словам родственников погибших, "егорьевский стрелок" на заседаниях ни разу с ними не заговорил и даже не пытался извиниться.

В конце апреля Асеев обжаловал приговор в Верховном суде России. "Нам известно, что на прошлой неделе подсудимому отказали в смягчении и вообще каком-либо пересмотре уголовного дела, — сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. — Это вполне могло стать причиной самоубийства".

Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве пяти байкеров в Подмосковье
Однако, как утверждает Эдуард Ким, таких намерений "егорьевский стрелок" не показывал. За неделю до самоубийства к нему на свидание приезжала мать. Он передал ей записки для друзей, в которых сообщал, что чувствует себя нормально и готовится к переезду в колонию. Он просил привезти ему художественную литературу. "На следующей неделе я как раз собирался встретиться с ним и передать книги, — резюмирует адвокат. — Кроме того, в ближайшее время мы планировали подать жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека".

Убийственное хладнокровие

Массовое убийство произошло 8 мая 2016 года в подмосковной деревне Челохово, где члены байкерского клуба "Дикие сердцем" готовились к открытию очередного сезона. В компании мотоциклистов оказался и житель Егорьевска, 26-летний Илья Асеев. Вечером у него произошел конфликт с несколькими байкерами, после чего он вызвал такси и уехал домой.

Вернулся через час, прихватив с собой карабин "Вепрь 12 Молот" с лазерным прицелом. Открыл огонь на поражение. Олег Еремин, Сергей Флягин, Алексей Эшмаков, Анатолий Медведев и Сергей Рубин были убиты наповал. Затем Асеев взял в заложники двух девушек и приказал им отвезти его в Егорьевск. Добравшись до дома и отпустив заложниц, отправился спать. Через несколько часов в его квартиру ворвались спецназовцы и оперативники уголовного розыска.

 

"Асеев сразу дал признательные показания, но выдвинул свою версию произошедшего, — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий. — Обвиняемый утверждал, что байкеры совершили в отношении него противоправные действия, а он лишь оборонялся. На допросах вел себя спокойно и хладнокровно".

Впрочем, эта версия расходится с показаниями очевидцев. По их словам, Илья в течение всего вечера был неадекватен и агрессивен, постоянно провоцируя байкеров на конфликт. Чаша терпения переполнилась, когда он стал оказывать знаки внимания подруге одного из мотоциклистов. Молодому человеку доходчиво объяснили, что он не прав. Значения его внезапному отъезду никто не придал.

Больные и здоровые

Согласно официальной статистике ФСИН России, в СИЗО ежегодно совершают самоубийства около сотни подозреваемых и обвиняемых в различных преступлениях, а склонными к суициду признаются тысячи. У каждого свои причины: от раскаяния до страха перед неизбежным наказанием.

Следственный изолятор Матросская тишина. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В московском СИЗО покончил с собой фигурант "дела Гайзера"
Правозащитники условно делят тюремных самоубийц на два типа. Первый — это психически больные, полностью вылечить которых очень трудно. По мнению экспертов, свести к минимуму число подобных суицидов можно, но для этого требуется усовершенствовать всю систему ГУФСИН.

Второй тип — вполне здоровые, нередко впервые оказавшиеся за решеткой. Как правило, после ареста человек впадает в депрессию. "Многие заключенные считают, что их осудили несправедливо, — рассказал РИА Новости председатель московской ОНК Вадим Горшенин. — Но реагируют на это все по-разному: одни пишут жалобы во всевозможные инстанции, другие замыкаются в себе".

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
Тюремная камера

С самоубийствами в тюрьмах ФСИН России борется с помощью современных технологий: видеокамер, датчиков движения, запирающих устройств. Всех заключенных, у которых выявлена склонность к суициду и членовредительству, берут под усиленное наблюдение и ставят на профилактический учет. Психологи проводят с ними индивидуальные консультации и тренинги. Это уже принесло результат — в 2017-м число самоубийств в изоляторах снизилось на 22 процента.

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