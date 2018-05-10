В Адыгее после нападения погибла мать бывшего вице-губернатора

СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака погибла, еще несколько родных экс-чиновника пострадали в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения неизвестных людей, соболезнования семье выразили главы Кубани и Адыгеи.

Как рассказали РИА Новости в следственном управлении СК России по Республике Адыгея, "следственная группа выехала на место происшествия, сейчас там работает, по предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие".

В четверг днем глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов написал в своем Instagram, что он глубоко потрясен известием об убийстве в ауле Псейтук матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

"Вместе с министром внутренних дел по Республике Адыгея Владимиром Анатольевичем Алаем, руководителем следственного управления СК России по Республике Адыгея Александром Павловичем Глущенко, главным федеральным инспектором аппарата полпреда Президента России в Южном федеральном округе по Республике Адыгея Сергеем Леонидовичем Дрокиным выехал на место преступления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, желаю выздоровления пострадавшим родственникам. Развитие ситуации держу на постоянном контроле", — написал Кумпилов.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму в адрес родных бывшего вице-губернатора. Как цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации, он потрясен произошедшей страшной трагедией.

"Для меня это личная утрата. Не могу представить, насколько вам сейчас тяжело. Всем сердцем разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты. Уверен, что это страшное злодеяние будет расследовано и все виновные понесут наказание", — заявил Кондратьев, пожелав родным Мурата Ахеджака мужества, душевных сил и скорейшего выздоровления.

Ахеджак Мурат Казбекович работал заместителем главы администрации Кубани в 2002-2010 годах. По информации администрации Краснодарского края, курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с правоохранительными органами, Вооруженными силами и общественностью, кадровую и информационную политику краевой власти. Скончался от острой сердечной недостаточности в декабре 2010 года, на 49-м году жизни.