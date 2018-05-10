В Кузбассе ликвидировали возгорание на шахте "Распадская"

КЕМЕРОВО, 10 мая — РИА Новости. Возгорание на шахте "Распадская" (ПАО "Распадская", входит в Evraz) в городе Междуреченске Кемеровской области ликвидировано, идёт обследование выработки, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Распадской угольной компании".

По данным областных властей, сигнал о возгорании на предприятии поступил в 21.20 по местному времени (17.20 мск). В это время под землей находились 195 шахтеров. В 22.40 (18.40 мск) все они были выведены на поверхность.

"Возгорание ликвидировано. На предприятии создана специальная комиссия. Идет обследование выработки", — сказал представитель компании-собственника.

По предварительной информации угольной компании, произошло возгорание технического оборудования. Работа шахты приостановлена.

Как ранее сообщили РИА Новости в администрации Кузбасса, с первых минут был создан оперативный штаб. Причины инцидента выясняются. Ситуацию на шахте взял под личный контроль временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области: три шахты, разрез, одноименную обогатительную фабрику, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. Шахта "Распадская" — ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Ее проектная мощность — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи был достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.