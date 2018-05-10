Обвинение представило доказательства по делу о нападении на Фельгенгауер

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Гособвинение в четверг закончило представление доказательств по делу о нападении с ножом на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Последним из свидетелей суд допросил старшего смены по охране входа в здание на Новом Арбате, где расположена радиостанция. По его словам, напавший смог проникнуть в здание после того, как ослепил охрану газовом баллончиком.

"Он зашел, протянул листок. Я подумал, речь, может, какая, может, он глухонемой, разные люди приходят. Там квадратики какие-то, я это только и успел увидеть, поднял голову, и он мне струей в глаза прыснул (из баллончика). Было больно. Затем я вызвал охрану, сообщил, что в здание проник человек", — рассказал охранник.

Подсудимый Борис Гриц извинился перед охранником за то, что "причинил боль ни в чем не повинному человеку", но охранник извинения не принял: "А если б я ослеп? У меня трехлетний ребенок!".

Как ранее сообщили в СК РФ, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Гриц нуждается в принудительном лечении. В момент преступления он не ведал, что творит, решили врачи. Прокуратура согласна с этой оценкой.