В пресс-службе главы Чувашии подтвердили участие сына Игнатьева в драке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Сын главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева оказался причастным к драке между подростками в Чебоксарах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Светлана Каликова.

По данным МВД по Чувашской Республике, вечером 7 мая около 21.30 в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары поступило сообщение о потасовке между несколькими юношами. Очевидцы, не сумев успокоить участников, обратились в полицию. Молодые люди были доставлены в отделение.

"Действительно, эта неприятная история произошла. Но говорить, кто виноват, пока рано. Правоохранительные органы разбираются. И когда будут сделаны выводы, тогда и можно будет что-то комментировать", — заявила РИА Новости Каликова, отвечая на вопрос, принимал ли сын главы Чувашии Иван Игнатьев участие в драке.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее никто из доставленных в полицию на учете в органах внутренних дел не состоял. Сейчас проводится проверка, опрашиваются участники драки, собирается материал", — сообщили в отделении информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике.