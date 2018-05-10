Работников свалки "Кучино" будут судить за загрязнение окружающей среды

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Два сотрудника подмосковного полигона "Кучино" предстанут перед судом за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, которое привело к загрязнению окружающей среды ущербом в миллиарды рублей, сообщает в четверг СК.

По данным следствия, с октября 2012 по июнь 2017 года инженер по охране окружающей среды ООО "Заготовитель" и мастер полигона знали о размещении за границами "Кучино" на прилегающем земельном участке отходов 4 и 5 класса опасности объемом 560 тысяч тонн.

Также обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона ТБО "Кучино". В результате превысилась предельно допустимая концентрация веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

По мнению следствия, являясь ответственными лицами, обвиняемые нарушили правила обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба государству на сумму 2,2 миллиарда рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств и передало дело в суд.

Летом прошлого года жители Балашихи обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии и попросили решить проблему со свалкой "Кучино". Там постоянно горел мусор, было нечем дышать. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с этим, помойку немедленно закрыли.