Работников свалки "Кучино" будут судить за загрязнение окружающей среды

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Два сотрудника подмосковного полигона "Кучино" предстанут перед судом за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, которое привело к загрязнению окружающей среды ущербом в миллиарды рублей, сообщает в четверг СК.
Также обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона ТБО "Кучино". В результате превысилась предельно допустимая концентрация веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
Следствие собрало достаточно доказательств и передало дело в суд.
Летом прошлого года жители Балашихи обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии и попросили решить проблему со свалкой "Кучино". Там постоянно горел мусор, было нечем дышать. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с этим, помойку немедленно закрыли.