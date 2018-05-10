В Ивановской области школьница выпала из кресла карусели

БРЯНСК, 10 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после того, как школьница выпала из карусели в Ивановской области, девочка госпитализирована, сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 9 мая этого года в парке города Родники Ивановской области.

"По данным следствия, 11-летняя девочка выпала из кресла карусели "Вихрь" во время движения аттракциона. С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение областного центра", — говорится в сообщении.

По факту падения ребенка с аттракциона возбуждено уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Котова, по предварительной информации, у девочки закрытая черепно-мозговая травма.