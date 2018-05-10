В Кургане у правительства изъяли Land Cruiser, отобранный у ветеринаров

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура изъяла у правительства Курганской области автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который власти незаконно закрепили в свою собственность, забрав у местного центра ветеринарии, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
Это, поясняет прокуратура, нарушает федеральный закон "О некоммерческих организациях", согласно которому распоряжаться имуществом, полученным учреждением в дар, может только само учреждение.
"В настоящее время незаконный правовой акт отменен, автомобиль возвращен в государственное бюджетное учреждение "Курганский центр ветеринарии", — говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении должностного лица и АО Автодор "Северо-Запад" возбуждены административные производства за нарушение законодательства о закупках при приобретении автомобиля. Виновным назначены штрафы на общую сумму 12 тысяч рублей.