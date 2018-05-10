В Кургане у правительства изъяли Land Cruiser, отобранный у ветеринаров

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура изъяла у правительства Курганской области автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который власти незаконно закрепили в свою собственность, забрав у местного центра ветеринарии, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был приобретен АО Автодор "Северо-Запад" на собственные деньги и затем пожертвован курганскому центру ветеринарии. Но в сентябре 2017 года департамент имущественных и земельных отношений Курганской области распорядился закрепить машину за управлением по обеспечению деятельности областного правительства.

Это, поясняет прокуратура, нарушает федеральный закон "О некоммерческих организациях", согласно которому распоряжаться имуществом, полученным учреждением в дар, может только само учреждение.

"В настоящее время незаконный правовой акт отменен, автомобиль возвращен в государственное бюджетное учреждение "Курганский центр ветеринарии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении должностного лица и АО Автодор "Северо-Запад" возбуждены административные производства за нарушение законодательства о закупках при приобретении автомобиля. Виновным назначены штрафы на общую сумму 12 тысяч рублей.