В Мордовии проверят данные о попадании петарды в толпу на празднике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о попадании петарды в толпу в ходе театрализованного представления в городе Ковылкино в Мордовии, сообщает следственное управление СК РФ.

В региональных СМИ появилось сообщение, что днем 9 мая на центральной площади в городе Ковылкино во время театрализованного представления в качестве имитации салюта запустили петарды. Одна из них изменила траекторию и попала в людей.

"В публикациях указано, что три человека получили ожоги, в том числе одиннадцатиклассник. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, следственными органами организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев, а также тех, кто отвечал за театрализованное мероприятие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.