В Мордовии проверят данные о попадании петарды в толпу на празднике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о попадании петарды в толпу в ходе театрализованного представления в городе Ковылкино в Мордовии, сообщает следственное управление СК РФ.
"В публикациях указано, что три человека получили ожоги, в том числе одиннадцатиклассник. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, следственными органами организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев, а также тех, кто отвечал за театрализованное мероприятие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.