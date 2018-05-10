В Кабардино-Балкарии шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате столкновения двух иномарок на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.

"Предварительно установлено, что в 02.10 мск в четверг 23-летний местный житель, управляя автомашиной Toyota на федеральной автодороге "Кавказ", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Opel под управлением 52-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Toyota и трое его пассажиров, а также двое пассажиров автомашины Opel, один из которых — малолетний ребенок, с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

"В момент происшествия в салоне одной из автомашин находилась семилетняя девочка, которая не пострадала. По имеющимся данным, дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств, что помогло избежать тяжких последствий. Угроз для жизни пострадавших нет", — уточняет МВД.

По данным министерства, оба водителя находились в трезвом состоянии, при этом стаж управления водителя Toyota составляет всего один месяц.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.