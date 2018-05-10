Специалисты продолжают обследовать саратовскую пятиэтажку после обрушения

САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты продолжают обследование пятиэтажного дома в Саратове, где произошло обрушение угла здания, на предмет возможности его дальнейшей эксплуатации, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева.

Ранее в областной службе спасения сообщили, что эксперты 8 мая приступили к обследованию дома после демонтажа опасных конструкций. В правительстве региона уточнили, что пятиэтажку обследуют эксперты специализированной организации "Каркас", здание будет испытано при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна-П".

"Продолжается обследование дома после частичного обрушения стены… Дом отключен от снабжения коммунальными услугами, его обследует специализированная организация, которая сделает вывод, подлежит ли здание восстановлению", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте происшествия организовано дежурство сотрудников администрации Ленинского района Саратова.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение с первого по пятый этаж угловой части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло вечером 7 мая по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал. Дом не был аварийным. По сведениям мэрии, в нем проживали 106 человек, из них 23 размещены в гостинице, а остальные решили остаться у родственников.