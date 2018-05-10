САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного врача районной больницы в Самарской области, его подозревают в мошенничестве с деньгами стариков и инвалидов, сообщает в четверг СУСК по региону.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Самарской области "Борская центральная районная больница". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый с 2015 по 2017 годы ежемесячно через медсестру собирал с находящихся в отделении больницы престарелых граждан и инвалидов деньги в размере 75% с пенсии. Всего таким образом он присвоил более 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, подозреваемый устроил в больницу трех своих знакомых на должности врача-нефролога, врача-анестезиолога-реаниматолога и уборщика помещений, которые фактически не исполняли свои должностные обязанности, но получили заработную плату на общую сумму более 480 тысяч рублей.