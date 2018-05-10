В ОНК рассказали, почему убийца байкеров мог покончить с собой в СИЗО

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Осужденный за убийство пяти байкеров Илья Асеев, по предварительной версии, покончивший с собой в камере СИЗО в Зеленограде, на прошлой неделе получил отрицательный вердикт суда об отмене его пожизненного приговора, что могло стать причиной происшествия, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
По его словам, ОНК будет пристально следить за проверкой, которая проходит по факту этого инцидента.
Ранее во ФСИН сообщили, что житель подмосковного Егорьевска Илья Асеев, приговоренный в ноябре 2017 года к пожизненному лишению свободы за убийство пяти байкеров, в среду найден мертвым в камере СИЗО в Зеленограде. Следствие начало проверку по факту смерти заключённого.
Асеев, который был членом того же мотоклуба, что и убитые, утверждал, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем. Он говорил, что решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных застрелил как свидетелей.