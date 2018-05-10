В ОНК рассказали, почему убийца байкеров мог покончить с собой в СИЗО

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Осужденный за убийство пяти байкеров Илья Асеев, по предварительной версии, покончивший с собой в камере СИЗО в Зеленограде, на прошлой неделе получил отрицательный вердикт суда об отмене его пожизненного приговора, что могло стать причиной происшествия, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Как на данный момент известно правозащитникам, буквально на прошлой неделе Верховный суд отказал в смягчении пожизненного приговора и каком-либо пересмотре для Асеева, что само по себе могло стать причиной того, что он решил покончить с собой", — рассказал правозащитник.

По его словам, ОНК будет пристально следить за проверкой, которая проходит по факту этого инцидента.

Ранее во ФСИН сообщили, что житель подмосковного Егорьевска Илья Асеев, приговоренный в ноябре 2017 года к пожизненному лишению свободы за убийство пяти байкеров, в среду найден мертвым в камере СИЗО в Зеленограде. Следствие начало проверку по факту смерти заключённого.

Как установило следствие, в ночь на 8 мая 2016 года Асеев поссорился с мотоциклистами, приехавшими на отдых в Егорьевский район, заехал домой за охотничьим ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь. Пятеро байкеров были убиты на месте. Преступление было раскрыто по горячим следам. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и дал признательные показания.

Асеев, который был членом того же мотоклуба, что и убитые, утверждал, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем. Он говорил, что решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных застрелил как свидетелей.