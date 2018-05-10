Житель Архангельской области вывез в лес женщину-попрошайку для "беседы"

МУРМАНСК, 10 мая – РИА Новости. Правоохранители в Архангельской области задержали 20-летнего жителя города Онеги, который подозревается в том, что вывез в лес в багажнике машины женщину, занимавшуюся попрошайничеством, для профилактической беседы, сообщили в региональном СУСК России.

По версии следствия, утром 4 мая на обочине автодороги по улице Матросова в городе Онеге подозреваемый, действуя из хулиганских побуждений, принудительно поместил в багажник и увез в неизвестном направлении ранее незнакомую 44-летнюю женщину. "Свидетелем похищения выступил сожитель потерпевшей, который сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Когда мужчина был задержан, он пояснил следователю, что увез женщину, которая занималась попрошайничеством, в лес на окраину города с целью проучить и провести с ней профилактическую беседу. После того, как "лекция" состоялась, похититель отпустил женщину.

Следователи возбудили дело по статье "похищение человека" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.