В Петербурге возбудили дело после массового отравления в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском саду Невского района Санкт-Петербурга, когда в больницы попали 16 воспитанников, сообщает в четверг городская прокуратура.

В апреле прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада №111 на Искровском проспекте попали в больницы. Затем число госпитализированных детей возросло до 16. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что в детском саду зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. По решению суда деятельность детсада №111 была приостановлена на 30 суток.

"В ходе проверки установлено, что сотрудниками детского сада нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление. Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего… возбуждено уголовное дело по (статье) "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — говорится в сообщении.

Как уточняет надзорное ведомство, в настоящее время подготовлен проект представления в адрес главы администрации Невского района об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности.