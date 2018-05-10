Житель Дагестана получил 12 лет тюрьмы за попытку теракта в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Дагестана Рамзана Рамазанова, обвиняемого в попытке совершить теракт в Ставрополе, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Рамазанову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказала она.

По версии следствия, Рамазанов, разделяя идеологию международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), осуществлял незаконное приобретение, ношение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и других компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства.

Использовать их он планировал для совершения теракта в одном из мест массового скопления людей в Ставрополе, считают правоохранители. Довести задуманное до конца ему не удалось, так как Рамазанов был задержан 22 апреля 2017 года.