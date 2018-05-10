В Ульяновске задержали водителя, который сбил ребенка на переходе

САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе ребенка в Ульяновске, им оказалась 24-летняя девушка, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 9 мая в 21.21 (20.21 мск) в районе дома № 106 на проспекте Нариманова в Ульяновске. Водитель за рулем, предположительно ВАЗ-2114, сбил маленького мальчика, который вместе со своим родственником переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался, а водитель скрылся с места ДТП.

"Задержан предполагаемый водитель, это 24-летняя девушка. Сейчас с ней работают следователи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.