На Урале на ребенка упал шифер с крыши

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В Свердловской области шифер, упавший с крыши многоквартирного дома, травмировал 12-летнего ребенка, сообщает в четверг областная региональная прокуратура.

"По предварительной информации, ребенок был госпитализирован в городскую больницу с рваными ранами щеки, подозрением на сотрясение головного мозга. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, тем не менее он продолжает оставаться в больнице", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время прокуратура Каменск-Уральского проводит проверку по факту происшествия. В том числе выясняется, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли, а также кто отвечает за надлежащую эксплуатацию дома.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили случившееся, отметив, что службой по делам несовершеннолетних отдела полиции №23 проводится проверка. "Накануне утром в дежурную часть полиции Каменска-Уральского поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Алюминиевой и Октябрьской был травмирован 12-летний ребенок. По указанному адресу для проверки информации выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции опросили родственников несовершеннолетнего и очевидцев ЧП. По предварительным данным, ребенок пострадал в результате того, что с крыши одного из домов на него упал лист железа", — рассказали РИА Новости в областном главке полиции.