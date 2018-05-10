Житель Тувы убил семейную пару при попытке обокрасть их дом

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Двадцатилетнего жителя тувинского города Шагонар подозревают в убийстве семейной пары, которые помешали ему украсть деньги из их дома, сообщает республиканский главк СК РФ.
По версии следствия, мужчина 8 мая проник в дом знакомой ему супружеской пары, чтобы украсть деньги.
"Супруги, заметив мужчину, оказали ему сопротивление, после чего последний нанес им множественные удары ножом, от которых потерпевшие скончались на месте", — говорится в сообщении СК.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Мужчина задержан, в ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и направить в суд материалы для ареста. Идет сбор доказательств, допросы свидетелей, организуются экспертизы.