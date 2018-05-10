Житель Тувы убил семейную пару при попытке обокрасть их дом

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Двадцатилетнего жителя тувинского города Шагонар подозревают в убийстве семейной пары, которые помешали ему украсть деньги из их дома, сообщает республиканский главк СК РФ.

"В правоохранительные органы Улуг-Хемского района республики поступило сообщение об обнаружении в городе Шагонаре в частном домовладении по месту жительства тел супругов 60-ти и 56 лет с явными признаками насильственной смерти. … Установлено, что к совершению преступления причастен 20-летний ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления житель города Шагонара", — информирует СК.

По версии следствия, мужчина 8 мая проник в дом знакомой ему супружеской пары, чтобы украсть деньги.

"Супруги, заметив мужчину, оказали ему сопротивление, после чего последний нанес им множественные удары ножом, от которых потерпевшие скончались на месте", — говорится в сообщении СК.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Мужчина задержан, в ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и направить в суд материалы для ареста. Идет сбор доказательств, допросы свидетелей, организуются экспертизы.