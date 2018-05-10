В Иркутской области три человека погибли при возгорании частного дома

ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Три человека погибли в селе Александровск Аларского района Иркутской области во время пожара в частном доме, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ региона.
"В процессе ликвидации пожара, в результате которого строение сгорело полностью, в доме спасатели обнаружили тела двух женщин 1947 и 1967 годов рождения, а также хозяина жилища 1953 года рождения", — говорится в сообщении.
По словам соседей, весной 2018 года из-за долга снабжающая организация отключила дом от электричества. Однако хозяин самовольно подключил строение к сетям. Известно также, что накануне происшествия в доме распивали спиртные напитки.
Отмечается, что по факту гибели людей проводится доследственная проверка.