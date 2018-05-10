В Хабаровском крае вода ушла из подтопленного поселка

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды у поселка Аим на слиянии двух рек в Хабаровском крае, где в среду началось подтопление, упал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Отмечается, что спасатели 10 мая провели авиаразведку ледовой обстановки в районе слияния рек Мая и Аим.
"В настоящее время уровень воды у поселка Аим упал, подтопленных территорий нет. В ходе мониторинга паводковой обстановки спасатели осмотрели состояния ледового поля. Угрозы подтопления населённых пунктов нет, затороопасных участков не отмечено", — говорится в сообщении.