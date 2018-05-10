В Якутии паводок подтопил 150 жилых домов

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Свыше 240 дворовых территорий и 150 жилых домов подтопило в Амгинском районе Якутии из-за ледовых заторов на реке Амга, сообщается на официальном сайте района.

Ранее сообщалось, что глава Амгинского района 8 мая объявил режим ЧС муниципального характера из-за подтопления территорий двух поселков рекой, где проходит ледоход. На тот момент на участке Ефремово были подтоплены четыре частных дома и 13 дворовых территорий. В населенном пункте Амга подтоплено восемь дворовых территорий.

"В результате подъема уровня воды на реке Амга на 07.00 10 мая подтоплены 241 дворовая территория, на которых проживают 658 человек, в том числе 252 ребенка, 150 жилых домов, (где проживают) 395 человек, в том числе 140 детей, подтоплены шесть социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по родственникам расселены 614 человек, в том числе 233 ребенка. В готовности принять подтопленцев находятся шесть пунктов временного размещения.

По данным республиканского главка МЧС РФ, нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Мындагай Чурапчинского района, уровень воды составляет 1170 сантиметров при критическом в 1350. Верхняя кромка ледохода – в районе Оннес Амгинского района. Протяженность ледохода составляет 262 километра. За сутки ледоход продвинулся на 25 километров.

МЧС просит жителей Олекминского, Алданского, Амгинского, Чурапчинского, Сунтарского районов подготовиться к подходу паводковых вод: увести скот на возвышенность, собрать документы и вещи, в случае подъема уровня реки — эвакуироваться.