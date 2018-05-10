В Якутии паводок подтопил 150 жилых домов

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Свыше 240 дворовых территорий и 150 жилых домов подтопило в Амгинском районе Якутии из-за ледовых заторов на реке Амга, сообщается на официальном сайте района.
"В результате подъема уровня воды на реке Амга на 07.00 10 мая подтоплены 241 дворовая территория, на которых проживают 658 человек, в том числе 252 ребенка, 150 жилых домов, (где проживают) 395 человек, в том числе 140 детей, подтоплены шесть социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по родственникам расселены 614 человек, в том числе 233 ребенка. В готовности принять подтопленцев находятся шесть пунктов временного размещения.
По данным республиканского главка МЧС РФ, нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Мындагай Чурапчинского района, уровень воды составляет 1170 сантиметров при критическом в 1350. Верхняя кромка ледохода – в районе Оннес Амгинского района. Протяженность ледохода составляет 262 километра. За сутки ледоход продвинулся на 25 километров.
МЧС просит жителей Олекминского, Алданского, Амгинского, Чурапчинского, Сунтарского районов подготовиться к подходу паводковых вод: увести скот на возвышенность, собрать документы и вещи, в случае подъема уровня реки — эвакуироваться.