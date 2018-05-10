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Происшествия

Война и мир Анатолия Лебедя: как разведчик с протезом стал легендой

08:0010.05.2018
(обновлено: 08:57 10.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинАнатолий ЛебедьАнатолий Лебедь
© РИА Новости / Владимир Вяткин

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Русский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет. К несчастью, шесть лет назад жизнь боевого офицера, прошедшего пять горячих точек, оборвала дорожная авария. О том, как бортмеханик вертолета стал спецназовцем и почему ему разрешили служить в разведке даже после ампутации стопы, — в материале РИА Новости.

Любитель пошалить

Выпускника Ломоносовского военного авиационно-технического училища (Ленинград) Анатолия Лебедя направили служить в Забайкалье. На Афганскую войну он попал в 1987-м, в должности бортмеханика 239-й отдельной вертолетной эскадрильи ВВС. Ему довелось летать в экипаже будущего Героя СССР и России Николая Майданова. Авиагруппа выполняла сложнейшие задачи — заброс спецназовцев, эвакуация раненых, доставка боеприпасов в районы повышенной активности боевиков.

© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и РоссииАнатолий Лебедь и Николай Майданов, республика Афганистан
© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и России
Анатолий Лебедь и Николай Майданов, республика Афганистан

"По инструкции, во время вылетов Анатолий не должен был покидать кабину Ми-8, но он любил пошалить и довольно часто пренебрегал этим правилом, — рассказывает РИА Новости бывший спецназовец ГРУ подполковник Василий Савин. — Когда велись бои с караванами, Толя всегда прикрывал нас с земли и никогда не прятался, хотя огонь иногда был шквальный. Один раз мы насчитали на "вертушке" 50 дырок. Он не боялся рисковать и в первую очередь думал о товарищах, ради которых мог запросто пожертвовать собой".

С отверткой на пистолет

Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По словам Савина, уже тогда Лебедь всерьез задумался о переходе в спецназ, но получилось это не сразу. Вернувшись из Афганистана, он еще несколько лет прослужил в авиации и уволился в запас. На "гражданке" занялся довольно опасным по тем временам делом — перегоном автомобилей из Европы в Россию. В один из таких рейдов на границе с Польшей мерседес Лебедя остановили неизвестные и, приставив к виску ТТ, потребовали выйти из машины.

"Вместо этого Толя резко выхватил из кармана отвертку, воткнул ее одному из грабителей в глаз, забрал пистолет и уехал, — рассказывает РИА Новости друг и сослуживец Лебедя Владимир Костюченко. — Вообще, лихие девяностые были для него тяжелым временем — сильно переживал из-за обстановки, царившей в стране. Насколько я знаю, криминальные структуры не раз предлагали Толе работать на них киллером, но он отказывался".

© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и РоссииГерой России Анатолий Лебедь (2-й слева) с боевыми товарищами у бронетранспортёра. Служебная командировка в республику Абхазия, 2008 г.
© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и России
Герой России Анатолий Лебедь (2-й слева) с боевыми товарищами у бронетранспортёра. Служебная командировка в республику Абхазия, 2008 г.

Друзья называли Анатолия Лебедя Русским Рэмбо еще до горячих точек. "Толя очень много тренировался: бегал, отжимался, в общем, всегда был в идеальной физической форме, не пил и не курил. Короче говоря, напоминал героя американских боевиков, — вспоминает Костюченко. — Как-то раз он уличил одного майора своей части в мелком воровстве — тот проверял карманы солдат. Толя был еще лейтенантом, но смириться с этим не смог — завел офицера в умывальную комнату и поговорил с ним по-мужски. Докладывать наверх не стал. Впоследствии тот майор, как говорится, искупил вину кровью —  достойно проявил себя на войне и получил орден Красной Звезды".

Возвращение в строй

В конце 1990-х Лебедь отправился добровольцем в Югославию, потом — на Северный Кавказ, где стал разведчиком 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. Это был ноябрь 1999-го, с момента вторжения боевиков в Дагестан прошло три месяца.

© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и РоссииАнатолий Лебедь у боевого мотоцикла. Служебная командировка в республику Абхазия, конец 2000-х годов
© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и России
Анатолий Лебедь у боевого мотоцикла. Служебная командировка в республику Абхазия, конец 2000-х годов

"Хотя наша группа формировалась исключительно из опытных боевых офицеров, Толя выделялся особой психологической устойчивостью, профессионализмом и каким-то звериным чутьем, — рассказывает РИА Новости снайпер-разведчик спецназа ВДВ Сергей Чувырин. — Нашей первой боевой задачей был захват и удержание высоты Зандак. До нас с этим никто не мог справиться. В бою командира серьезно ранили, и Толя стал выполнять его функции. А когда мы взяли высоту, он в одиночку преследовал основную группу противника".

Летом 2003-го Лебедь подорвался на мине-лягушке во время очередной разведывательной вылазки в горы. По словам сослуживцев, он сам перебинтовал себе рану, а когда группу эвакуировали, потерял сознание. Несмотря на усилия врачей, стопу сохранить не удалось.

© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и РоссииОказание первой медицинской помощи раненому в бою бойцу. Чечня, 4 августа, 2005 гг.
© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и России
Оказание первой медицинской помощи раненому в бою бойцу. Чечня, 4 августа, 2005 гг.

"Награды воспринимал спокойно"

"Я думал, после этого Толя завяжет с войной — поступали предложения занять генеральскую должность где-то в Абхазии, — продолжает Владимир Костюченко. — По идее, он должен был получить инвалидность и уйти на пенсию, но для него сделали исключение и разрешили вернуться в разведку. Даже с протезом он был на голову выше других спецназовцев".

Военнослужащий подразделения специального назначения во время испытаний на право ношения голубого берета на базе учебного центра 3-й отдельной бригады спецназа ГРУ в Самарской области
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В начале 2005-го отряд Лебедя наткнулся в лесу на большую группу боевиков. Нескольких командир уничтожил лично. Закрыв собой товарища, получил осколочное ранение. Через несколько месяцев ему присвоили звание Героя России. По словам друзей, к наградам и званиям Лебедь всегда относился спокойно — воевал не ради них. После службы на Северном Кавказе участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. Его группа захватила военно-морскую базу в Поти, потопив несколько катеров грузинского флота.

"Толя очень любил собак, — рассказывает Костюченко. — В Чечне подобрал дворового щенка, оставил при себе, кормил армейскими консервами. Кличку дал соответствующую — Паштет. Собака в лагере спецназовцев начальству не нравилась, но с Лебедем предпочитали не спорить — уважали".

© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и РоссииФотопортрет Героя России А. В. Лебедя с собакой по кличке Паштет
© Фото из личного архива А. Лебедя / Предоставлено Музеем Героев Советского Союза и России
Фотопортрет Героя России А. В. Лебедя с собакой по кличке Паштет

Прошедший огонь и воду спецназовец погиб в дорожной аварии 27 апреля 2012-го. Он разбился на мотоцикле, врезавшись в бордюр возле ворот парка "Сокольники". Похоронен на Аллее Героев Преображенского кладбища. В память о разведчике Союз десантников России учредил медаль имени Героя России Анатолия Лебедя, которой награждают за проявленный героизм при исполнении воинского долга и заслуги перед Отечеством. Также в честь Анатолия Лебедя проводятся турниры по рукопашному бою и смешанным единоборствам.

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