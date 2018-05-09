В Бурятии пять водолазов и волонтеры ищут пропавшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 9 мая — РИА Новости. Пять водолазов, полиция, волонтеры, местные жители и сотрудники администрации ищут пропавшего мальчика в Бурятии, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

В понедельник СК сообщил, что 6 мая вечером в дачном поселке в Иволгинском районе Бурятии пропал двухлетний мальчик. По данным ведомства, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Женщина вернулась через 20 минут, но сына там уже не было. Дети не заметили, как пропал мальчик.

Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выяснили, что надпись не имеет отношения к исчезновению мальчика. Было возбуждено уголовное дело о похищении.

"Работы ведут 7 групп полицейских и волонтеров, отрабатывается левый берег Селенги против течения. В поисковых мероприятиях участвует и группа Читинского поискового отряда. На воде работают 5 водолазов республиканского поисково-спасательного отряда", — сказала Маслова.

По данным МВД, девять групп сотрудников полиции и волонтеров ведут поиски на воде. Задействованы 15 моторных и резиновых лодок. На Байкале работают сотрудники спасательной службы. В дачных массивах работают пешие группы. Местные жители помогают поиску на личных плавсредствах.