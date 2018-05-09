В Турции российский турист впал в кому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук впал в кому во время отпуска на турецком курорте в городе Алания, сообщили в страховой компании ERV.

"Застрахованный в ERV мужчина находился на отдыхе в городе Алания, в Турции, с женой и ребенком. 3 мая 2018 года спустя какое-то время, возвращаясь с завтрака и прогулки, супруга обнаружила его в номере отеля после неудачной попытки суицида. На данный момент мужчина находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии, констатирован сердечный приступ", – сообщает компания.

Как отметили в пресс-службе туристического страховщика, исходя из обстоятельств происшествия, инцидент не является страховым, из-за чего компания не вправе возместить расходы на лечение и транспортировку.

Знакомая мужчины сообщила РИА Новости, что состояние россиянина стабильно тяжелое, манипуляции по выводу его из комы успехов не принесли. Ближайшую неделю врачи планируют ждать реакции головного мозга на внешние раздражители, только после этого можно будет говорить о дальнейшей транспортировке пострадавшего в Россию.

За первые четверо суток госпиталь Baskent в Алании выставил семье мужчины счет в размере 10 тысяч евро, которые полностью оплачены без помощи страховой компании, рассказала собеседница агентства.