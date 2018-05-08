В центре Петербурга загорелся грузовик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали огонь, охвативший грузовик и легковой автомобиль на улице Марата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В 13:47 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Марата у дома 66. На проезжей части происходило горение сгораемых частей грузового автомобиля марки Iveco и легкового автомобиля марки "Запорожец", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в 14:00 пожар был локализован, а затем ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.