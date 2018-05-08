Из Читы в Москву везли контрафактную черную икру под видом автозапчастей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 450 килограммов икры осетровых рыб приблизительной стоимостью 14,5 миллиона рублей, которая по документам значилась как автозапчасти, было изъято с самолета рейсом Чита-Москва в столичном аэропорту "Домодедово", сообщает во вторник пресс-служба Росрыболовства.

"На территории аэропорта "Домодедово" в грузе, прибывшем из Забайкальского края, обнаружено 454 килограмма икры осетровых видов рыб, деликатес расфасован в 810 пластиковых контейнеров, которые под видом запчастей для автомобилей доставили на самолете из Читы", — говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство, незаконный груз изъят в качестве вещественного доказательства инспекторами рыбоохраны Московско-Окского территориального управления Росрыболовства совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Москве "в результате оперативно-розыскных мероприятий".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами, их частей и производных).

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.