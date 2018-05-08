В Татарстане будут судить экс-воспитателя детсада за избиение воспитанника

КАЗАНЬ, 8 мая — РИА Новости. Бывшая воспитательница детского сада предстанет перед судом в Татарстане за то, что избила и закрыла в кабинете без света 4-летнего ребенка, не спавшего в тихий час, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, угрозе убийством, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

По версии следствия, 24 ноября 2017 года воспитательница завела детей старшей группы в спальную комнату на тихий час и уложила по кроватям. "Однако один из детей — четырехлетний мальчик — не спал и мешал спать другим детям. За это воспитательница стала бить его по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапочкой. Но женщине этого показалось мало, она накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее пяти секунд", — говорится в сообщении.

После этого, по данным следствия, воспитатель схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальной и заперла в служебном кабинете, выключив свет.

Забрав ребенка из дошкольного учреждения, родители заметили странности в его поведении, мальчик рассказал о произошедшем. Согласно заключению судебных психолого-психиатрических экспертов, действиями воспитателя ребенку причинена серьезная психологическая травма.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает СУСК, добавляя, что от дачи показаний воспитательница отказалась.