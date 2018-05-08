Саратовские власти уточнили число жильцов обрушившейся пятиэтажки

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В пятиэтажном жилом доме в Саратове, где в понедельник произошло обрушение кирпичной кладки угла здания, по уточненным данным, зарегистрированы 106 человек, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщили РИА Новости, что в доме фактически проживали 119 человек, из них 23 размещены в гостиницах, а остальные решили остаться у родственников.

"По уточненным данным, в доме зарегистрировано 106 жителей, из них 16 несовершеннолетних. Двадцать три гражданина, в том числе трое несовершеннолетних, обратились в пункты временного проживания. Они размещены в гостинице "Сокол", — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник вечером по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным.